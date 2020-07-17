مصر.. 928 إصابة جديدة و53 حالة وفاة بـ "كورونا"

المصدر: القاهرة - رويترز

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الخميس، تسجيل 53 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد مما رفع حصيلة الوفيات منذ بدء التفشي في مارس آذار إلى 4120 حالة.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 928 إصابة جديدة بالفيروس مما رفع إجمالي الإصابات التي سجلتها مصر حتى يوم الخميس إلى 85771 إصابة.

كانت الإصابات اليومية بلغت ذروتها في شهر يونيو حزيران الماضي عندما تجاوزت 1700 حالة لكنها تراجعت بشكل تدريجي لتبقى دون الألف حالة على مدى الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان خالد مجاهد إن 556 متعافيا جديدا من الفيروس غادروا المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 26691 حتى يوم‭ ‬الخميس.

وتفرض مصر إجراءات وقائية متعددة من بينها وضع الكمامة داخل المؤسسات والهيئات والشركات العامة ومراكز خدمة المواطنين.

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