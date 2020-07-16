أكبر عملية عزل في التاريخ تنفذها الهند على 125 مليون شخص بسبب "كورونا"

المصدر: نيودلهي - وكالات

عزلت الهند أكثر من 125 مليون شخص بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، في أكبر عملية عزل بالتاريخ، فيما واصل الفيروس تفشيه واستدعى إعادة فرض قيود العزل في دول العالم.

وأعادت الهند عزل أكثر من 10% من سكانها، مع فرضها منذ مساء الأربعاء ولأسبوعين قيودا على سكان ولاية بيهار (شمال شرق) البالغ عددهم 125 مليون نسمة.

وقال نيلام ديفي أحد سكان المدينة: "خلال العزل السابق، عانينا من نقص في الأرز والطحين، لأننا لم نتمكن من التزود مسبقا بها. هذه المرة قررنا عدم تكرار الخطأ نفسه".

وفي باتنا عاصمة الولاية، خرق الآلاف قيود التباعد الاجتماعي من أجل التزود بالمؤن من المتاجر قبل دخول التدابير حيز التنفيذ.

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