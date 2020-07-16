إصابات "كورونا" بمصر دون الألف لليوم السابع على التوالي وانخفاض ملحوظ في الوفيات

المصدر: القاهرة - رويترز

أعلنت وزارة الصحة المصرية، يوم الأربعاء، تسجيل 913 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و59 حالة وفاة نزولا من 929 إصابة و73 وفاة يوم الثلاثاء.

وهذا هو اليوم السابع على التوالي الذي تسجل فيه مصر إصابات دون حاجز الألف.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد إن ”إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 84843 حالة من ضمنهم 26135 حالة تم شفاؤها، و 4067 حالات وفاة“.

وكانت الحكومة رفعت في الآونة الأخيرة حظر التجول الليلي المفروض منذ 25 مارس وسمحت بفتح المطاعم والمقاهي ودور العبادة وإن أبقت على أعداد الزوار محدودة.

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