الجزائر تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات ووفيات كورونا

المصدر: الجزائر-د ب أ

أعلنت اليوم الأربعاء، وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل أعلى عدد إصابات يومي بفيروس كورونا، حيث بلغ 554 إصابة, أي بزيادة 27 حالة عن اليوم الذي سبقه في مقابل 12 وفاة تم تسجيلها خلال الـ 24 ساعة الماضية، بزيادة خمس وفيات عن اليوم الذي سبقه، وهي أعلى حصيلة وفيات تسجلها البلاد بكورونا، منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.



وقال الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر، جمال فورار، إن العدد الإجمالي للحالات بلغ 20770 حالة موزعة عبر 48 ولاية، مقابل 1040 وفاة.

وأشار المصدر ذاته إلى تعافي 381 مصابا في الـ 24 ساعة الأخيرة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 14732.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news