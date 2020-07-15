إصابة 12 على الأقل في حريق خط أنابيب شقير-مسطرد في مصر

المصدر: القاهرة - رويترز

قالت وزارة الصحة المصرية إن 12 شخصا على الأقل أصيبوا في حريق هائل اندلع في خط أنابيب شقير-مسطرد لنقل النفط الخام.

ويمتد خط الأنابيب على طريق سريع رئيسي على مشارف القاهرة.

ووفقا لبيان الوزارة فقد اندلع الحريق ”على أول طريق القاهرة-الاسماعيلية الصحراوي نتيجة حدوث كسر بالخط وحدوث شرارة ناتجة عن تزاحم السيارات بالطريق مما أدي الي اشتعال الخام المتسرب“.

وأضافت الوزارة أنه ”تم علي الفور غلق بلوف الخط قبل وبعد مكان الحريق والتحرك الفوري للقيام بإخماد الاشتعال بواسطة سيارات إطفاء المناطق الجغرافية البترولية المحيطة وسيارات إطفاء القوات المسلحة والحماية المدنية“.

وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي سحبا كثيفة من الدخان والسيارات المحترقة على جانب الطريق.

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