6200 إصابة جديدة بـ«كورونا» في روسيا

المصدر: موسكو - وكالات

سجلت روسيا، أمس، 6248 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة محلياً إلى 739 ألفاً و947، وهو رابع أعلى عدد إصابات بالعالم.

وقال المسؤولون إن 175 شخصاً توفوا خلال 24 ساعة جراء إصابتهم بالفيروس، لترتفع الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 11614 وفاة.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية إلغاء إلزام كل القادمين إليها بالخضوع للحجر الصحي مدة 14 يوماً بسبب جائحة فيروس كورونا، وذلك اعتباراً من اليوم.

وقالت رئيسة هيئة مراقبة حقوق المستهلك الروسية، كبيرة الموظفين الطبيين الروس، أنا بوبوفا، إن المواطنين الروس الذين يصلون إلى البلاد سيكون بإمكانهم عرض وثيقة تثبت خضوعهم لفحص سلبي عن طريق PCR أو خاص بالأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد في الخارج، أو إجراء الفحص في روسيا خلال ثلاثة أيام بعد وصولهم، أو وضع أنفسهم في العزل الصحي.

أما في ما يخص المواطنين الأجانب فأشارت بوبوفا إلى أنه سيتوجب عليهم عرض وثيقة تثبت خضوعهم لفحص سلبي لفيروس كورونا المستجد في الخارج قبل أقل من ثلاثة أيام، أو إجراء الفحص داخل روسيا في غضون ثلاثة أيام بعد وصولهم بمقابل مالي.

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