تونس تسجل أول إصابة محلية بـ"كورونا" بعد نحو شهرين

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

سجلت تونس، أمس الاثنين، أول إصابة محلية بفيروس كورونا، بعد حوالي شهرين دون إصابات محلية، باستثناء بعض الحالات الوافدة لعائدين من فرنسا وبلدان الخليج.

ونقلت إذاعة " موزاييك أف أم" عن المدير الجهوي للصحة بولاية مدنين، جمال الدين حمدي، أن هذه الإصابة تعود لامرأة من مدينة جرجيس تلقت العدوى من ابنتها، التي عادت منذ شهر من فرنسا وتبين حملها لفيروس كورونا.

وأضاف أن وضعها الصحي الذي يستوجب مرافقا لها، حال دون نقلها إلى مركز الحالات الموجبة بالمنستير، فبقيت في الحجر الصحي الذاتي تحت رعاية والدتها، مع متابعتهما باستمرار.

كما أوضح حمدي أن الأم لا تزال مصابة بالفيروس، فيما شفيت الفتاة بعد صدور نتيجة تحليلها سلبية.

وفي وقت سابق من أمس الاثنين، أعلنت وزارة الصحة التونسية، عن تسجيل 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا جميعها إصابات غير محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1302 حالة مؤكدة.

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