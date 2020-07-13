البرازيل.. 631 وفاة جديدة بـ "كورونا" والإصابات تقترب من مليونين

المصدر: ريو دي جانيرو - رويترز

قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 631 وفاة بفيروس كورونا يوم الأحد مضيفة أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ مليونا و864 ألف حالة.

وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات حتى يوم الأحد وصل إلى 72100 وفاة.

وتسجل البرازيل حاليا ثاني أكبر عدد للإصابات بكورونا في العالم بعد الولايات المتحدة. ويقول خبراء إن العدد الإجمالي الفعلي أكبر بكثير على الأرجح من الأرقام المعلنة وذلك في ضوء نقص عدد الاختبارات.

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