200 إصابة بـ «كوفيد19» في طوكيو لليوم الرابع

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

ذكر مسؤولون بحكومة العاصمة اليابانية، طوكيو، أنه تم تأكيد 206 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة اليابانية، أمس، طبقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية «إن.إتش.كيه»، وبذلك يتجاوز عدد الإصابات الرقم 200 لليوم الرابع على التوالي.

وقال وزير الاقتصاد الياباني، ياسوتوشي نيشيمورا، المكلف متابعة جهود مكافحة فيروس كورونا، إن اليابان في حاجة للاستمرار في التأهب لمواجهة أي تفشٍ جديد للفيروس، وذلك في ظل ارتفاع حالات الإصابة. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الوزير لم يقل إن الحكومة تدرس إعلان حالة الطوارئ، لكنه حذر من تزايد الضغط على موارد مراكز الصحة العامة. وفي ما يتعلق بالاقتصاد، قال نيشيمورا، إن من المرجح تراجع إجمالي الناتج المحلي بصورة قوية خلال هذه الفترة، في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس «كورونا»، ومعدلات الاستهلاك المحلي المنخفضة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news