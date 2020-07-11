رئيس وزراء لبنان ينفي استقالة الحكومة أو بعض الوزراء

المصدر: بيروت - د ب أ

نفى رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور حسان دياب، اليوم السبت، صحة الأخبار التي تحدثت عن استقالة الحكومة أو بعض الوزراء.

ونقلت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن دياب قوله عقب زيارته مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان في دار الفتوى: "هذه من ضمن الأخبار المفبركة التي تصدر كل يوم وهي غير صحيحة".

وأشار دياب إلى أن الاجتماع المطول الذي عقده أمس مع سفيرة أميركا لدى لبنان دوروثي شيا تناول العديد من القضايا، لافتا إلى أن السفيرة أبدت كل استعداد لمساعدة لبنان بملفات مختلفة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news