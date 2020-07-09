إيران تحظر حفلات الزفاف ومجالس العزاء

المصدر: طهران - د.ب.أ

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أمس، حظر إقامة حفلات الزفاف ومجالس العزاء، في ظل ارتفاع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد.

وقال روحاني، في اجتماع لمجلس الوزراء أمس، إنه تقرر حظر الأمرين «حتى إشعار آخر»، وشدد على أن فرض ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، يجب أن يظل سارياً.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عنه القول: «بهذه الطريقة، فقط، يمكننا أن نبدأ الخريف، ونحن نشعر بارتياح».

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، في وقت سابق أمس، ارتفاع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، إلى 12 ألفاً و84 حالة، بعد تسجيل 153 حالة جديدة، خلال يوم واحد.

وكانت إيران سجلت، أول من أمس، أكبر عدد يومي للوفيات، منذ ظهور فيروس كورونا في البلاد، وذلك بتسجيل 200 حالة وفاة في يوم واحد.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، أمس، بأن إجمالي عدد الإصابات تجاوز الـ248 ألفاً، بعد تسجيل 2691 حالة إصابة جديدة.

ولفتت إلى أن 3309 من المصابين بوضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز الـ209 آلاف.

وبعد انخفاض أولي في عدد الإصابات منتصف مايو، خففت إيران التدابير التي كانت فرضتها لمنع انتشار فيروس كورونا، وأعادت فتح الاقتصاد مرة أخرى، وهو ما يرى الخبراء أنه أدى إلى زيادة كبيرة في الإصابات، أخيراً.

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