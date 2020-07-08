فاوتشي: أميركا لاتزال «غارقة» في الموجة الأولى من «كورونا»

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أفاد كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، ومدير المعهد الأميركي للأمراض المعدية، أنطوني فاوتشي، بأن أميركا لاتزال «غارقة» في الموجة الأولى من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وعليها التحرّك فوراً، للتعامل مع ارتفاع عدد الحالات في الآونة الأخيرة.

وقال إن عدد الإصابات لم يصل، إطلاقاً، إلى مستوى أساسي مرضٍ قبل ارتفاعه مجدداً حالياً، وهو ما حذّر مسؤولون من أنه يحمل خطر إغراق المستشفيات في جنوب وغرب الولايات المتحدة.

وأضاف فاوتشي، في مقابلة أول من أمس، عبر الإنترنت، مع مدير معاهد الصحة الوطنية، فرانسيس كولينز: «إنه وضع خطير، ينبغي علينا التعامل معه فوراً».

لكن فاوتشي أكد أنه لا يعتبر الارتفاع المتواصل في الإصابات «موجة».

وأفاد: «كان ارتفاعاً، أو عودة ارتفاع في عدد الإصابات».

وأضاف: «إذا اطلعتم على الرسوم البيانية من أوروبا، الاتحاد الأوروبي ككيان، ارتفعت ومن ثم انخفضت إلى المستوى الأساسي. والآن لديهم بعض التذبذبات، كما هو متوقع لدى محاولتهم رفع تدابير الإغلاق». أما في الولايات المتحدة، فارتفع عدد الإصابات «ولم ينخفض إطلاقاً إلى المستوى الأساسي، ونشهد الآن ارتفاعاً جديداً». وتم تسجيل عدد مقلق من الإصابات الجديدة، وسط زيادة في عدد الحالات، أجبرت ولايات عدة على تعليق تدابير إعادة فتح اقتصاداتها على مراحل.

وفاوتشي من أبرز أعضاء فريق عمل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المتخصص في مكافحة فيروس كورونا، وتحوّل إلى وجه موثوق في معركة الإدارة ضد الوباء.

وحذّر مسؤولون من أن بعض مستشفيات أميركا تواجه خطر الامتلاء، جرّاء تدفق مرضى «كوفيد-19».

يذكر أن أسرّة المستشفيات في تكساس امتلأت، بينما تزداد الدعوات للسكان لالتزام منازلهم.

وأفاد بعض رؤساء البلديات بأن مدنهم فتحت قبل أوانها، في وقت يحاول فيه ترامب التقليل من أهمية حدة الأزمة.

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