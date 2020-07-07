«نيويورك تايمز»: إسرائيل مسؤولة عن حادثة «نطنز» الإيرانية

المصدر: نيويورك - د.ب.أ

نقلت صحيفة «نيويورك تايمز»، أمس، عن مسؤول استخباراتي شرق أوسطي مطلع أن إسرائيل هي المسؤولة عن الحادثة التي وقع بمنشأة نطنز النووية الإيرانية قبل أيام. كما نقلت الصحيفة عن مسؤول بالحرس الثوري الإيراني أن الحادثة جرت باستخدام مواد متفجرة.

وقال المسؤول الشرق أوسطي إن إسرائيل زرعت قنبلة في مبنى يتم فيه تطوير أجهزة طرد مركزي حديثة.

وأقرت السلطات الإيرانية أمس بأن الحريق الذي وقع في نطنز، الخميس الماضي، تسبب في «أضرار جسيمة»، ما يعني العودة بالبرنامج النووي للبلاد «أشهراً إلى الوراء».

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