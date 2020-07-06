تونس: أمر رئاسي بمنح الجنسية لـ 135 شخصاً بينهم 34 فلسطيناً

المصدر: متابعات – سمير سعيد

وقع رئيس التونسي، قيس سعيّد، ظهر اليوم الإثنين، أمرا رئاسيا يقضي بمنح 135 شخصا، الجنسية التونسية، بينهم 34 فلسطينيا، وفق ما أكده مصدر مسؤول برئاسة الجمهورية، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأوضح المصدر ذاته، أن منح الجنسية التونسية لـ 34 فلسطينيا، "يأتي في إطار حرص رئيس الجمهورية على نُصرة القضية الفلسطينية ولا يمسّ من ملف حق العودة للفلسطينيين".

وذكر أن بقية الأشخاص الذين تمتّعوا بمنحهم الجنسية التونسية، هم من جنسيات عربية وإفريقية، مشيرا إلى أن القانون التونسي يسمح بازدواجية الجنسية.

كما أضاف المصدر المسؤول برئاسة الجمهورية، أن الرئيس سعيّد، وقع هذا الأمر، "لاعتباره أن منح الجنسية لطالبيها، خاصة ممّن طالت إقامتهم في تونس ولهم رغبة واقتناع بالانتماء لها، يعد حقا إنسانياً".

وأوضح أن القانون التونسي لا يضع شروطا دقيقة لمنح الجنسية التونسية، مما يسمح باستعمال السلطة التقديرية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news