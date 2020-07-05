هونغ كونغ: صفر إصابات لـ 3 أسابيع

المصدر: هونغ كونغ - د.ب.أ

شهدت هونغ كونغ الآن ثلاثة أسابيع من دون تسجيل أي انتقال محلي لمرض «كوفيد-19»، فيما لم تسجل أي إصابات أمس، على الرغم من تسجيل ست حالات واردة من الخارج، من بينها حالة إصابة لطيار، طبقاً لصحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» الصينية.

وأضاف المصدر أن الطيار كان عائداً من كازاخستان. وتم إعفاؤه من اختبار فيروس «كورونا» والحجر الصحي، لكنه توجّه إلى إحدى العيادات بعد عودته، وأثبتت الاختبارات إصابته بالفيروس.

وشهدت المدينة، أخيراً، ارتفاعاً للحالات الواردة من الخارج، المصابة بفيروس «كورونا».

وفي ضوء الوضع الأخير، أعلنت وزارة الصحة أن الوافدين عبر طائرات من مناطق أقل خطورة يمكن أن ينتظروا نتائج اختبارات الفيروس في المنزل أو في فنادق، حيث زاد عدد المسافرين الوافدين في مطار هونغ كونغ الدولي بشكل كبير أخيراً.

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