فيضانات وانهيارات أرضية في اليابان

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

أمرت السلطات اليابانية 200 ألف من السكان، في جنوب غرب البلاد، بمغادرة منازلهم والذهاب إلى مناطق آمنة، بسبب الفيضانات الشديدة والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

وأمرت السلطات في إقليمي كوماموتو وكاجوشيما في جزيرة كيوشو، إحدى الجزر الرئيسة في اليابان، أكثر من 200 ألف شخص بمغادرة منازلهم والبحث عن ملجأ أمس. وأظهرت صور التقطتها مروحيات، بثها التلفزيون الياباني، مياهاً عكرة تغطي المنازل والشوارع والسيارات وأجزاء من أحد الجسور.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن شخصين في إقليم كوماموتو، الأكثر تضرراً، دُفنا بسبب انهيار أرضي، ولم يُظهرا أي علامات على كونهما على قيد الحياة. وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث انهيارات أرضية، وتم استدعاء الجيش للمساعدة في تقديم خدمات الطوارئ.

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