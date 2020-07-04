مصر: إجراء انتخابات مجلس الشيوخ 11 و12 أغسطس

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المؤلف من 180 عضوا، في 11 و12 أغسطس المقبل، في الداخل، بينما سيتم الانتخاب من قِبل المصريين في الخارج يومي 8 و9 أغسطس.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، المستشار لاشين إبراهيم، خلال مؤتمر صحافي اليوم السبت، إن موعد بدء تلقى طلبات الترشح لمجلس الشيوخ سيكون السبت 11 يوليو 2020 وحتى السبت 18 يوليو 2020.

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