عزل 200 ألف شخص في منطقة كاتالونيا الإسبانية

المصدر: مدريد - أ ف ب

أمرت سلطات كاتالونيا السبت بفرض تدابير عزل على منطقة تضمّ حوالى مئتي ألف نسمة في محيط مدينة ليريدا في شمال شرق إسبانيا، بسبب تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ.

وقالت السلطات إنها قررت عزل منطقة ديل سيغريا (في محيط مدينة ليريدا)، استناداً إلى قاعدة بيانات تؤكد ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات بكوفيد-19". وأعلنت أن العزل سيبدأ ظهراً (10,00 ت غ) مع فرض قيود على الدخول والخروج من هذه المنطقة.

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