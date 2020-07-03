الجزائر.. تثبيت شنقريحة في منصب رئيس أركان الجيش

المصدر: الجزائر - د. ب. أ

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر اليوم الجمعة، أن رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، وزير الدفاع، القائد الأعلى للقوات المسلحة، قرر تثبيت الفريق السعيد شنقريحة، في منصب رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

وتولى شنقريحة، منصب رئيس أركان الجيش الجزائري بالنيابة منذ 23 ديسمبر الماضي، مباشرة بعد وفاة الفريق أحمد قايد صالح، إثر سكتة قلبية.

وتم ترقية شنقريحة، من رتبة لواء إلى رتبة فريق أمس الخميس، بقرار من الرئيس تبون.

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