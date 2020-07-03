«الصحة العالمية»: الإصابات بـ «كورونا» غير المكتشفة في إفريقيا ليست كثيرة

المصدر: داكار - رويترز

قالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا، ماتشيديسو مويتي، أمس، إن المنظمة لا تعتقد أن الإصابات غير المكتشفة بفيروس «كورونا» في إفريقيا كثيرة، مع وجود وفيات لم يتم الإبلاغ عنها.

وقالت ماتشيديسو مويتي في مؤتمر صحافي: «نعتقد أن هناك بعض التهوين في الحالات»، مضيفة أن منظمة الصحة العالمية تعمل مع الدول لتحسين إجراءات التتبع.

وأفاد تقرير يستند إلى إحصاءات حكومية وبيانات منظمة الصحة، بأن إفريقيا سجلت 416 ألفاً و63 إصابة مؤكدة بـ«كورونا»، مع وفاة 10 آلاف و297، وتعافي 196 ألفاً و944 مريضاً.

وكان خبراء «الصحة» قد حذروا، قبل فترة، من التداعيات المدمرة التي قد تنجم عن الفيروس الفتاك في إفريقيا، إذ تفتقر معظم المستشفيات بشدة إلى المعدات والفرق الطبية المدربة.

وانتشر الفيروس في أكثر من 52 دولة إفريقية، لكن على الرغم من الارتفاع المطرد في عدد الحالات المؤكدة، لاتزال القارة بعيدة عن المنحنى العالمي للإصابات والوفيات.

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