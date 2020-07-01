نصف سكان الولايات المتحدة تقريباً دون عمل

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

أظهرت إحصاءات أميركية أن نصف سكان الولايات تقريباً باتوا من دون عمل، وسط تأثيرات الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

ونقلت شبكة «سي إن بي سي» الأميركية عن مكتب إحصاءات العمل أن نسبة العمال إلى عدد السكان (عدد الأشخاص الذين يعملون من إجمالي نسبة السكان البالغين في البلاد) تراجعت إلى 52.8% في مايو، ما يعني أن 47.2% من الأميركيين من دون عمل. وهذه النسبة هي نظرة أوسع على صورة التوظيف، حسب الشبكة الأميركية.

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