1749 إصابة جديدة بـ«كورونا» في العراق

المصدر: بغداد - وكالات

سجلت السلطات العراقية، أمس، 1749 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ما رفع عدد الإصابات الكلي في عموم العراق منذ بدء الوباء إلى 47 ألفاً و151 إصابة.

ويشير عدد الإصابات الجديد إلى انخفاض نسبي قياساً بالأيام الماضية، حيث كان إجمالي عدد الإصابات يتجاوز حاجز الألفي إصابة يومياً. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحافي بتسجيل 83 حالة وفاة جديدة، ما رفع عدد الوفيات إلى 1839 حالة، فيما سُجلت 1852 حالة شفاء جديدة ما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 22 ألفاً و974 حالة، وبلغ عدد المصابين في المستشفيات حتى أمس 22 ألفاً و338، منهم 336 في العناية المركزة.

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