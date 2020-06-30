مصرع 7 مصابين بـ «كورونا» جراء حريق في مصر

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

توفّي سبعة أشخاص وأصيب آخرون بحريق هائل اندلع، أمس، داخل مستشفى في محافظة الإسكندرية في شمال مصر، حسبما أكدت مصادر أمنية وطبية. وقال مسؤول طبي لوكالة فرانس برس إن ضحايا الحريق كانوا من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مضيفاً أن الحريق أسفر أيضاً عن إصابة سبعة أشخاص بجروح.

وبحسب مسؤول أمني، أدى قصور كهربائي في أحد أجهزة التكييف داخل مستشفى خاص في حي المنتزه شرق الإسكندرية إلى الحريق الهائل.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن الحريق اندلع في قسم مخصص لعزل مصابي فيروس كورونا بمستشفى «بدراوي»، ما أسفر عن مصرع ستة رجال وسيدة نتيجة اختناقهم دون حروق.

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