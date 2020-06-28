الأرجنتين تشدد الإغلاق في العاصمة بعد ارتفاع إصابات «كورونا»

المصدر: بوينس آيرس - د.ب.أ

أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فيرنانديز تمديد وتشديد الإغلاق في منطقة العاصمة بوينس آيرس اعتباراً من أول يوليو وحتى الـ17 من الشهر نفسه بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وقال فيرنانديز إنه تم تسجيل الغالبية العظمى من الإصابات في العاصمة وحولها، مضيفاً أن هناك حاجة إلى الوقت لتخفيف حدة الإصابات.

ونقلت وسائل إعلام عن فيرنانديز قوله إنه لن يسمح سوى بالأنشطة الاقتصادية في منطقة بوينس آيرس، وسيحتاج العاملون في تلك الوظائف إلى تصاريح للخروج من منازلهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news