إثيوبيا: ملء سد النهضة سيتم «دون اتفاق»

المصدر: أديس أبابا ■د.ب.أ

قال وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو أندارغاشيو، في تصريحات، أمس، إن بلاده تعتزم البدء في ملء بحيرة سد النهضة، حتى دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان في هذا الشأن.

وقال وزير الخارجية الإثيوبي: «سنبدأ خلال الشهور المقبلة في ملء بحيرة السد، حتى لو لم يكن هناك اتفاق بين الدول الثلاث»: مصر وإثيوبيا والسودان.

ومع ذلك، أعرب أندارغاشيو عن أمل بلاده التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، مضيفاً في المقابل أن «إصرار» مصر على التحكم في تدفق المياه صعب، وقال: «لن نسمح بذلك مع مصدر المياه الخاص بنا».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news