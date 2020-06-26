قتلى وجرحى في هجوم مسلح استهدف قائد شرطة مكسيكو سيتي

المصدر: مكسيكو سيتى - د. ب. أ

قال الرئيس المكسيكى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور اليوم الجمعة إن قائد شرطة مكسيكو سيتي عمر غارسيا هارفوش أصيب في هجوم مسلح وأسفر الهجوم عن مقتل أشخاص آخرين.

وقالت السلطات المكسيكية إن قائد شرطة مكسيكو سيتى والبالغ من العمر 38 عاما، والذي تم تعيينه في أكتوبر لتولى شؤون الأمن في المدينة التي يقطنها 9 ملايين نسمة، تعرض لكمين مسلح في حى لوماس دي تشابولتيبيك السكني الراقي.

واعترضت سيارة فان موكب عمر غارسيا هارفوش ومرافقيه حيث تم تنفيذ الهجوم بأسلحة ثقيلة العيار، وفقا لما ذكرته محطة تيليفيسا وتقارير أخرى.

وذكر لوبيز أوبرادور إن المعلومات الأولية تشير إلى أن غارسيا هارفوش أصيب وأصيب أشخاص آخرون.

وقالت عمدة مدينة مكسيكو سيتي كلوديا شينباوم على «تويتر» إن عمر غارسيا أصبح «خارج منطقة الخطر» بعد الهجوم الذي وقع عليه في السادسة والنصف صباح الجمعة.

ولم تذكر عمدة المدينة تفاصيل عن عدد القتلى والمصابين في الحادث، ولا عدد المعتقلين على إثره.

وأعرب سكان المنطقة الراقية عن صدمتهم جراء الهجوم الذي امتد لعدة دقائق، خاصة أن هذه المنطقة مكان إقامة السفراء وموطن لكثير من الأغنياء.



وأظهرت صورا تلفزيونية عشران من رجال الشرطة وهم يطوقون طريقا رئيسا في المنطقة.

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