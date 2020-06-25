اقتراح إثيوبي بمنح تعويضات ومكافآت لمصر بشأن سد النهضة

المصدر: متابعات - سمير سعيد

حثت الجمعية من أجل التغيير الإيجابي للإثيوبيين (EPC) الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ، والنخب الدوليين الآخرين على دعوة مصر للكف عن ما أسمته "الأعمال المدمرة"، والعودة إلى طاولة المفاوضات للعثور على حلول ودية للنزاع بشأن سد النهضة .

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية البيان الذي صدر مؤخرًا عن الجمعية والذي نصحت فيه الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي والنخب الدوليين والإقليميين الرئيسيين بالبقاء موضوعيًا وحياديًا في المساعدة على إيجاد نتائج مقبولة وعادلة لجميع الأطراف - إثيوبيا والسودان ومصر.

كما دعتهم إلى النظر في كيفية تحفيز المفاوضات، بما في ذلك المكافآت المالية أو التعويض حيث قد يؤدي التأخير أو التغييرات المحتملة في الجداول الزمنية، مثل ملء الخزان، إلى تكاليف مادية وفقدان الفرص، وإذا دعت الحاجة، يمكن إشراك الاتحاد الأفريقي والمؤسسات الأفريقية لتسهيل عملية المفاوضات.

وعلاوة على ذلك، حثت على تشجيع ومساعدة المحادثات المباشرة بين الدول الثلاث.

وقالت الجمعية في البيان "إن الدعوة إلى عمل عسكري كخيار من شأنه أن يزعزع استقرار منطقة القرن الأفريقي ومنطقة الشرق الأوسط بأسرها".

وأضافت أن "إثيوبيا تعمل مع البلدين على المستويين التقني والسياسي، لمعالجة أي مخاوف وإيجاد نتيجة عادلة ومنصفة للجميع".

وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية إن العقبة الرئيسية أمام الحل التفاوضي تأتي من الجانب المصري، متهمة مصر بأنها تريد أن تحفاظ على هيمنتها التاريخية على مياه النيل.

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