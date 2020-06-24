السيسي يعقد اجتماعاً هاماً بشأن سد النهضة ويأمر بالتحرك للحفاظ على حقوق مصر

المصدر: متابعات – سمير سعيد

أمر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بالتحرك على المستويات كافة للحفاظ على حقوق مصر المائية، وذلك خلال اجتماع هام ضم كبار المسؤولين في البلاد.

وضم الاجتماع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، وكلٍ من وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والموارد المائية والري، والعدل، والمالية، والداخلية، بالإضافة إلى رئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وقد وجه السيسي بالاستمرار حالياً في انتهاج المسار الدبلوماسي التفاوضي لحل أزمة سد النهضة، خاصة من خلال تكثيف المشاورات مع السودان، إلى جانب القوى الدولية المختلفة من الدول الأعضاء بمجلس الأمن.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، بأن السيسي اطلع خلال الاجتماع على تطورات ملف سد النهضة، حيث تم استعراض الموقف الراهن، أخذاً في الاعتبار المحددات والثوابت المصرية في هذا الخصوص، لا سيما ما يتعلق ببلورة اتفاق شامل بين الأطراف المعنية كافة حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض أي عمل أو إجراء أحادي الجانب يمس بحقوق مصر في مياه النيل.

وفي شأن ليبيا، وجه السيسي باستمرار السعي نحو تحقيق هدف استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لفرض الأمن والاستقرار والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي، وكذلك لصون الأمن القومي المصري بالعمق الغربي.

وأكد السيسي الموقف المصري المتعلق باحتواء الأزمة في ليبيا، من خلال تثبيت وقف إطلاق النار ووضع الضمانات اللازمة لذلك، إلى جانب تفكيك الميليشيات وإخراج المرتزقة من معادلة الصراع، بما يفتح الآفاق نحو الوصول إلى حل سياسي شامل.

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