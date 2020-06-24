"الخارجية" الفلسطينية: أي ضمّ من جانب إسرائيل "جريمة"

المصدر: الأمم المتحدة - أ ف ب

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمام مجلس الأمن الدولي أن أي ضم من جانب إسرائيل لأراضٍ فلسطينية هو عبارة عن "جريمة"، محذراً من "التداعيات الفورية" في حال تنفيذ هذا المشروع.

وأضاف الوزير أنه فيما يتحدث الجميع عن الوضع على أنه أشبه بـ"مفترق طرق"، إلا أن المشكلة هي أن إسرائيل "للأسف هي السائق" وترفض التوقف "لتقييم تداعيات خياراتها"، مضيفاً: "تبدو إسرائيل عازمة على تجاهل الإشارة الحمراء الكبيرة التي رفعها المجتمع الدولي من أجل إنقاذ الأرواح".

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