مقتل جندي تركي في إطلاق نار عبر الحدود مع إيران

المصدر: اسطنبول - رويترز

قالت وزارة الدفاع التركية في بيان اليوم الأربعاء إن جنديا تركيا قُتل وأصيب آخران في جنوب شرق تركيا إثر تعرضهم لإطلاق نار من الجانب الإيراني للحدود، ولم يذكر البيان من أطلق النار على الجنود.

وأشارت الوزارة إلى أن الجنود كانوا في مهمة استطلاع ومراقبة في بلدة يوكسيكوفا الحدودية في إقليم هكاري بجنوب شرق تركيا.



وتقاتل تركيا مسلحي حزب العمال الكردستاني على حدودها مع سورية والعراق منذ عقود.

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