جنوب إفريقيا تتخطى الـ 100 ألف إصابة بـ «كورونا»

المصدر: جوهانسبرغ - أ.ف.ب

تخطّت جنوب إفريقيا عتبة الـ100 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، في حين قاربت حصيلة وفيات الوباء على أراضيها الـ2000 حالة. وقالت وزارة الصحّة، في بيان، إنّ «العدد التراكمي للإصابات المؤكّدة بـ(كوفيد-19)، تخطى عتبة الـ100 ألف، وبلغ 101590 حالة».

ومع تسجيل 61 وفاة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ارتفع العدد الإجمالي لوفيات الوباء إلى 1991 وفاة. واستقرّ معدّل الوفيات جراء «كوفيد-19»، على أراضي جنوب إفريقيا عند 2%، في حين شفي 52.6% من المصابين بالوباء.

ومنطقة الكاب هي الأكثر تضرراً من الوباء في جنوب إفريقيا، وقد سجّلت 1458 وفاة، وأكثر من نصف الإصابات.

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