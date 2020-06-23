وزير الحج السعودي: عدد الحجاج قد يكون في حدود ألف تقريباً

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أكد وزير الحج والعمرة السعودي محمد بنتن، أن عدد حجاج هذا العام قد يكون في حدود ألف حاج، ولن يكون بعشرات الآلاف .

قال وزير الحج والعمرة السعودي في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الصحة : إنه وفي ظل استمرار الجائحة وسهولة تفشي العدوى في التجمعات والحشود البشرية وللحفاظ على الأمن الصحي العالمي؛ فقد تقرر إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جداً للراغبين في أداء مناسك الحج، من مختلف الجنسيات الموجودين والمقيمين في المملكة بشكل آمن وصحي بما يحقق التباعد الاجتماعي، ولدينا خطط تنفيذية استثنائية لحج هذا العام.

من جانبه أكد وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق ربيعة أن بلاده وضعت خطة صحية وإجراءات مشددة لحجاج هذا العام، للحفاظ على سلامتهم، وسيتم إخضاعهم لفحوصات فيروس كورونا (كوفيد 19) قبل السماح لهم بأداء الركن الخامس من الإسلام.

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