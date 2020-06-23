مصر ترفع حظر التجول بالكامل اعتبارا من السبت

المصدر: القاهرة - رويترز

قال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء إن مصر سترفع حظر التجول الليلي المفروض منذ 25 مارس للحد من انتشار فيروس كورونا بالكامل اعتبارا من السبت المقبل.

كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد قال في وقت سابق اليوم إن المطاعم والمقاهي ودور العبادة والنوادي الرياضية وكذلك المسارح ودور السينما والمنشآت الثقافية ستفتح أبوابها من جديد اعتبارا من يوم السبت لكن البلاد ستُبقي على بعض القيود للحد من التكدس وانتشار الفيروس في حين تواصل أعداد الإصابات الارتفاع.

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