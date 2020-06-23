الهند تسجل أكبر حصيلة يومية لوفيات «كورونا»

المصدر: نيودلهي - د.ب.أ

سجلت الهند، أمس، أكبر قفزة لها في حصيلة الوفيات اليومية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث سجلت 445 حالة وفاة في يوم واحد، مع تفشي المرض، سريع العدوى، في المناطق النائية الشاسعة في البلاد.

وقالت وزارة الصحة الهندية في تحديثها اليومي إنه تم تسجيل 14 ألفاً و821 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد حتى أمس إلى 425 ألفاً و282 حالة إصابة، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 13 ألفاً و699 حالة.

يشار إلى أن الهند هي رابع أكثر البلدان تضرراً من حيث عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا.

وتم تسجيل العديد من الحالات في المناطق الريفية بعد عودة مئات الآلاف من العمال المغتربين الذين يتقاضون أجوراً يومية إلى قراهم، بعد أن وجدوا أنفسهم دون عمل خلال فترة الإغلاق على مستوى البلاد التي بدأت في مارس الماضي.

وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء نقلاً عن تقديرات حكومية داخلية بأن الولايات الهندية التي استقبلت أكبر عدد من العمال العائدين إلى القرى، مثل بيهار وآسام وجهارخاند، شهدت الزيادة الأكثر حدة في الإصابة الجديدة.

عودة مئات الآلاف من العمال إلى قراهم أدّت إلى زيادة انتشار الفيروس.

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