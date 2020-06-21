ترامب يكشف سبب ارتفاع أعداد المصابين بـ«كورونا» في أميركا

المصدر: تولسا (أوكلاهوما) - رويترز

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه طلب من المسؤولين الأميركيين إبطاء اختبارات الكشف عن فيروس «كورونا» المستجد، واصفا إياها بأنها «سلاح ذو حدين» أدت إلى اكتشاف عدد أكبر من حالات الإصابة.

وقال ترامب أمس إن الولايات المتحدة أجرت الآن اختبارات لـ25 مليون شخص وهو ما يزيد بكثير عن دول أخرى.

وأضاف ترامب، أمام حشد انتخابي في تولسا بولاية أوكلاهوما- لم يكن كثيرون يضعون كمامات خلاله: «عند إجراء اختبارات بهذا الحجم ستجد عددا أكبر من الأشخاص وعددا أكبر من الحالات. ولذلك طلبت من معاوني إبطاء الاختبارات».

وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن ترامب كان يمزح بشأن دعوته لإبطاء الاختبارات.

وأضاف المسؤول: «كان يمزح بشكل واضح. إننا نتصدر العالم في الاختبارات وأجرينا أكثر من 25 مليون اختبار».

وقال ترامب إن الإجراءات التي اتخذها لحظر دخول مسافرين من الصين وأوروبا أنقذت «حياة مئات الآلاف». ولكنه قال إن أجهزة إعلام «الأخبار الكاذبة» لم تنسب إليه فضل فعل ما وصفه «بعمل خارق» للرد على الجائحة.

وبدأت ولايات أميركية كثيرة في تسجيل زيادات مثيرة للقلق في معدلات الإصابة بـ«كورونا» ولا سيما في الجنوب والغرب وذلك في الوقت الذي كان ترامب يتحدث فيه أمام أكبر تجمع في صالة مغلقة بالولايات المتحدة منذ شهور.

ويقول خبراء في الصحة إن توسيع اختبارات الكشف عن الفيروس يسهم في بعض، وإن لم يكن كل، الزيادة في الحالات. ويصفونها أيضا بأنها وسيلة أساسية في مكافحة انتشار المرض الذي تم اكتشافه فيما لا يقل عن 2.23 مليون شخص عبر الولايات المتحدة حتى يوم السبت.

وطبقا لإحصاء لرويترز فقد أودى مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 119 ألف أميركي حتى الآن.

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