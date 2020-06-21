تأكيد إقالة قائد حاملة طائرات أميركية تفشى فيها «كورونا»

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أكدت البحرية الأميركية إقالة قائد حاملة الطائرات «يو.إس.إس. ثيودور روزفلت» العاملة بالطاقة النووية من منصبه، بعد انتقاده إدارة وباء «كوفيد-19» على متن سفينته.

وقال الأدميرال مايك غيلداي: «لن أعيد القومندان بريت كروغر لمنصبه قائداً لـ(ثيودور روزفلت)، ولن يكون مؤهلاً لتولي منصب قيادي في المستقبل».

وأوضح في مؤتمر صحافي أن كروغر لن يُفصل من البحرية الأميركية، وسيمنح منصباً جديداً.

وكان كروغر قد أبلغ، في مارس، وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بأن فيروس «كورونا» ينتشر بشكل لا يمكن السيطرة عليه على متن سفينته، داعياً إلى تقديم مساعدة فورية لعزل أفراد طاقمه.

ونبّه كروغر رؤساءه إلى أن «انتشار المرض مستمر ومتسارع»، مناشداً إياهم بالقول: «نحن لسنا في حالة حرب، لا حاجة إلى موت بحارة»، في رسالة تم تسريبها إلى صحيفة «سان فرانسيسكو كرونيكل» اليومية.

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