الهند تسجل قفزة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا

المصدر: نيودلهي - رويترز

سجلت الهند اليوم السبت قفزة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا وذلك بعد يوم من إصدار حكومة العاصمة نيودلهي توجيهات للمستشفيات بإلغاء إجازات جميع العاملين فيها واستدعاء الموظفين المتغيبين على الفور.

وقالت وزارة الصحة الهندية إنها سجلت 14516 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 ليصل العدد الإجمالي بالبلاد إلى 395074 حالة كما زاد عدد الوفيات إلى 12948.

وتسجل الهند الآن رابع أكبر عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا.

وأمرت حكومة نيودلهي كل المستشفيات الحكومية في مذكرة أمس الجمعة بإلغاء الإجازات الحالية وأوصت بعدم منح أي إجازات جديدة إلا في حالات الضرورة القصوى.

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