أميركا تطلب من الصين معلومات عن فيروس "كورونا"

المصدر: واشنطن - وكالات

بحث وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، مع عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يانغ جيتشي، العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكد على أهمية تبادل المعلومات بين الولايات المتحدة والصين لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورجان أورتاجوس، في بيان: "التقى وزير الخارجية مايك بومبيو اليوم (الخميس) مع عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يانغ جيتشي في هونولول، لتبادل وجهات النظر حول العلاقات الأميركية الصينية".

وأضاف البيان: "شدد بومبيو أيضا على أهمية تبادل المعلومات بشفافية تامة بين الولايات المتحدة والصين لمكافحة فيروس كورونا المستجد المستمر ومنع تفشي المرض في المستقبل".

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