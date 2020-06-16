"بكين" تدعو سكانها إلى عدم مغادرة المدينة بسبب كورونا

المصدر: بكين - أ ف ب

حضت بكين سكانها مساء الثلاثاء على تجنب السفر "غير الضروري" خارج المدينة ومنعت سكان المناطق التي تفشى فيها وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من مغادرة العاصمة الصينية.

وقالت مساعدة الأمين العام للبلدية، شين بي: "على أي شخص يحتاج فعلا إلى مغادرة بكين أن يقدم نتيجة فحص أجري في الأيام السبعة الأخيرة يثبت عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد".

وكانت بلدية بكين أعلنت مساء اليوم أيضاً أن العاصمة الصينية ستعيد إغلاق كل مدارسها وجامعاتها بعد ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وعمدت سلطات المدينة إلى فحص عشرات الآلاف من السكان بعد رصد 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في خمسة أيام.

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