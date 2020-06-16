اشتباكات حدودية بين الهند والصين ومقتل ضابط وجنديين

المصدر: نيودلهي - رويترز

أعلن الجيش الهندي، اليوم الثلاثاء، أن ضابطاً وجنديين قتلوا في "مواجهة عنيفة" على الحدود المتنازع عليها مع الصين في أول واقعة من نوعها منذ عقود بين الجارتين المسلحتين نوويا.

ومنذ أسابيع دخلت الهند والصين في مواجهة في غرب جبال الهيمالايا، وذكر الجيش الهندي في بيان أن المواجهة الأخيرة حدثت في وادي جالوان بمنطقة لاداخ الجبلية، وأضاف أن مسؤولين عسكريين كبارا من الجانبين يجتمعون لنزع فتيل المواجهة.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إنها ليست على علم بالحادث وحذرت الهند من اتخاذ إجراء أحادي الجانب أو إثارة المشاكل.

وتتنازع الدولتان السيادة على مساحات شاسعة من الأراضي على حدودهما في جبال الهيمالايا التي يبلغ طولها 3500 كيلومتر، لكن الخلافات ظلت سلمية إلى حد كبير منذ حرب حدودية عام 1962.

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