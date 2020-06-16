مصر تلوّح باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة بسبب التعنت الإثيوبي

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس، أن مصر قد تلجأ الى مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة، موضحاً أن الموقف التفاوضي الأخير بشـأن السد لا يبشر بحدوث نتائج إيجابية مع استمرارية نهج التعنت الإثيوبي.

وشدد شكري، خلال مشاركته أمس عبر الفيديو كونفرانس في ندوة بعنوان «الدبلوماسية المصرية.. التعامل مع التحديات الراهنة»، والتي نظمها مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي بمقر وزارة الخارجية، على التزام مصر بنهج التفاوض على مدار السنوات الماضية، وتحليها بنوايا صادقة تجاه التوصل إلى اتفاق منصف وعادل لهذه الأزمة، على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث.

وأضاف أن «الموقف التفاوضي الأخير لا يبشر بحدوث نتائج إيجابية مع استمرارية نهج التعنت الإثيوبي، على نحو ستضطر مصر معـه الى بحث خيــارات أخرى كاللجـوء إلـى مجلـس الأمـن الدولـي، لكي ينهض بمسؤولياته في تدارك التأثير على السلم والأمن الدوليين، عبر الحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراءً أحادياً يؤثر سلباً في حقوق مصر المائية».

وطبقاً للمُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ، فإن الوزير شكري استعرض خلال الندوة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة الناجمة عن تفشي جائحة «كورونا»، وتداعياتها على النظام الدولي.

وأضاف المُتحدث، في بيان صحافي، أن الوزير شكري تطرق كذلك لعدد من القضايا والأزمات التي تواجهها مصر في محيطها، وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا، مشيراً إلى نتائج اجتماع القاهرة الذي دعت إليه مصر انطلاقاً من حرصها على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني للدولة الليبية، ونتج عنه التوصل إلى مبادرة سياسية شاملة لإنهاء الصراع في ليبيا.

وأكد الوزير شكري أن المبادرة المصرية تتسق مع الجهود والمبادرات الدولية والأممية القائمة، وتهدف إلى ضمان التمثيل العادل لكل أقاليم ليبيا الثلاثة، وتوحيد مؤسساتها وتنظيم دورها بما يؤهلها للاضطلاع بمهامها، ويضمن التوزيع العادل والشفاف للثروات الليبية.

شكري استعرض التحديات غير المسبوقة الناجمة عن تفشي جائحة «كورونا» وتداعياتها.

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