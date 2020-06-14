الهند تسجل أعلى زيادة يومية لإصابات «كورونا»

المصدر: نيودلهي - وكالات

أعلنت الهند أمس، عن تسجيل 11458 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في أعلى زيادة يومية ليرتفع العدد الإجمالي إلى ما يفوق 300 ألف إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الهندية، أن عدد حالات «كورونا» المؤكدة في ولاية ماهاراشترا، التي تشهد أسوأ تفشٍ في الهند تخطى عتبة الـ100 ألف، كما سجلت العاصمة نيودلهي، أكثر من 2000 حالة جديدة.

وقالت الحكومة الاتحادية، إن معدل التعافي تحسن بشفاء أكثر من 147 ألفاً رغم عبء تزايد الحالات.

ويبلغ عدد حالات الإصابة حالياً 145779، وسجلت الهند 8884 وفاة بالمرض.

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