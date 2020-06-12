تايلاند تعلن «صفر» إصابات أو وفيات بـ «كورونا»

المصدر: بانكوك - وكالات

أعلنت حكومة تايلاند، صباح أمس، عدم تسجيل أي حالات إصابة أو وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت صحيفة «بانكوك بوست»، عن المتحدثة الرسمية المساعدة باسم مركز متابعة وضع فيروس كورونا في تايلاند، بانبرابا يونجتراكول، أنه رغم النبأ السار، يجب على المواطنين الاستمرار في استخدام أقنعة الوجه الواقية، وغسل أيديهم باستمرار والالتزام بالابتعاد الاجتماعي.

وكان المتحدث باسم المركز، تاويسليب ويتسانويتين، قال، أول من أمس، إن بانكوك تسعى للحصول على موافقة لتطبيق المرحلة الرابعة من تخفيف إجراءات الإغلاق اليوم، وذلك بعد أسبوعين من عدم تسجيل حالات إصابة محلية.

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