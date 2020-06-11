الاحتلال يعتقل 19 فلسطينياً بالضفة.. ويتوغل في غزة

المصدر: رام الله - وام

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، 19 مواطناً فلسطينياً من الضفة الغربية بحجة التخطيط لأعمال مقاومة ضد الجيش والمستوطنين.

وتوغلت آليات عسكرية إسرائيلية عدة، صباح أمس، بشكل محدود في أراضي المواطنين شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وأفاد شهود عيان فلسطينيون بأن خمس جرافات عسكرية، بالإضافة إلى آلية عسكرية واحدة، توغلت بشكل محدود لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين شمال البلدة وسط عمليات تجريف وإطلاق نار بشكل متقطع تجاه الأراضي القريبة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. وفي سياق متصل، أطلقت قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز تجاه أراضي ومنازل المزارعين قبالة مناطق عدة وسط وجنوب القطاع.

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