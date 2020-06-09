الصين تطالب «سكوت» بتقديم دليل على اتهاماته

المصدر: عواصم - وكالات

قالت الصين، أمس، إنه يتعين على السيناتور الأميركي الجمهوري ريك سكوت، تقديم الدليل على اتهامه لبكين بأنها تحاول إبطاء أو إفساد مسعى الدول الغربية لإنتاج لقاح لمرض «كوفيد-19»، الذي يتسبب فيه فيروس كورونا.

جاء ذلك، على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ، خلال إفادة يومية رداً على ما قاله السيناتور الجمهوري في مقابلة أجراها مع تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، وذكر خلالها أن الولايات المتحدة لديها ما يدل على أن الصين تحاول إبطاء محاولات دول غربية لتطوير لقاح للوقاية من مرض «كوفيد-19» أو إفشالها بالكامل، وعند سؤاله عن الدليل، أحجم سكوت عن تقديم تفاصيل، لكنه قال إنه جاء من أجهزة مخابرات.

في سياق متصل، أعلنت أستراليا، أمس، أن الصين مازالت لم ترد على نداءات وجهتها منذ أسابيع لتخفيف التوترات بين الشريكين التجاريين، والتي تصاعدت بعد أن دعت كانبيرا إلى إجراء تحقيق دولي في منشأ فيروس كورونا المستجد.

وتصر أستراليا على أن هذه الدعوة لإجراء تحقيق مستقل في الجائحة، التي تقول إنها نشأت على الأرجح في سوق للحيوانات البرية في مدينة ووهان الصينية، لا تستهدف الصين سياسياً.

واتهمت الصين أستراليا بالقيام «بحيل تافهة» وحذّر سفير الصين في أستراليا، تشن جينغيي، من أن المستهلكين الصينيين قد يقاطعون المنتجات الأسترالية إذا واصلت أستراليا هذا التحقيق. وعلقت الصين أيضاً استيراد اللحم البقري من أربع من أكبر شركات تصنيع اللحوم في أستراليا، وفرضت تعريفات جمركية كبيرة على واردات الشعير، على الرغم من إعلان الجانبين أن تلك الإجراءات ليس لها صلة بالخلاف بشأن الجائحة.

وأكد وزير التجارة الأسترالي سيمون برمنجهام، الذي طلب إجراء محادثات مع نظيره الصيني منذ أسابيع، أن بكين تجاهلت نداءات كانبيرا. وقال لهيئة الإذاعة الأسترالية أمس: «للأسف طلباتنا من أجل إجراء مباحثات قوبلت بشكل سلبي حتى الآن».

- أستراليا: الصين لم ترد على نداءاتنا لتخفيف التوترات.

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