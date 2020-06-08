10 آلاف إصابة بـ «كورونا» في الهند خلال يوم واحد

المصدر: نيودلهي - د.ب.أ

سجلت الهند قفزة قياسية جديدة في الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بلغت نحو 10 آلاف إصابة خلال يوم واحد، لتحل محل إسبانيا في الترتيب الخامس على العالم من حيث عدد الإصابات الإجمالي، حسب ما أظهرت بيانات حكومية نشرت أمس. ويأتي ارتفاع الإصابات فيما تبدأ الهند، اليوم، إعادة فتح مراكز التسوق والمطاعم والفنادق وأماكن العبادة، مع قيود على التجمعات الكبيرة.

وقالت وزارة الصحة الهندية في تحديثها اليومي، إن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع إلى 246 ألفاً و628 حالة، وارتفعت حالات الإصابة بشكل حاد، بنحو 8000 حالة أو أكثر يومياً، لأيام عدة حتى الآن.

ووفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية، تجاوز عدد الحالات في الهند الآن العدد في إسبانيا التي سجلت 241 ألفاً و310 حالات، وأصبحت الهند خامس دولة من حيث عدد الإصابات المؤكدة بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا وبريطانيا.

وبلغ إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس في الهند 6929 حالة، وهي حصيلة منخفضة نسبياً مقارنة بدول مثل إيطاليا، التي تأتي في المرتبة السابعة من حيث إجمالي عدد الإصابات، لكنها سجلت 33 ألفاً و846 حالة وفاة.

ويؤكد مسؤولو الهند أن الإغلاق لأكثر من شهرين أبقى معدلات الوفيات منخفضة، كما أشاروا إلى الإدارة السريرية الفعالة، والإصابات الأقل خطورة في الهند.

ومع ذلك، حذر الخبراء من أن الهند، صاحبة ثاني أكبر تعداد للسكان في العالم (1.3 مليار نسمة)، لم تشهد ذروة الوباء حتى الآن.

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