جونسون يعتزم تخفيف إجراءات العزل العام في بريطانيا

المصدر: لندن - وكالات

قالت صحيفة بريطانية، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعتزم تخفيف إجراء العزل العام والقواعد المفروضة على تناول الطعام وإقامة حفلات الزواج في الهواء الطلق، إضافة إلى الإسراع بخطط الاستثمار الحكومية في محاولة للحد من الأضرار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت صحيفة «صنداي تايمز» أن جونسون يريد تخفيف القيود التي تمنع حانات ومقاهي ومطاعم كثيرة من استخدام المساحات الخارجية، وأيضاً لإتاحة إقامة حفلات الزواج في الهواء الطلق وهو أمر قاصر حالياً على اليهود وجماعة بروتستانتية تسمى الكويكرز. وأضافت الصحيفة أنه سيتم أيضاً السماح بإقامة حفلات الزواج والجنازات داخل الصالات المغلقة وألا يزيد عدد المشاركين فيها على 10 أشخاص ابتداء من أول يوليو المقبل، في حين سيتم السماح بإعادة فتح دور العبادة للصلوات الخاصة اعتباراً من 15 يونيو الجاري في إطار خطط سيتم إعلانها هذا الأسبوع. ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع قوله إن «جونسون يريد العودة للحياة الطبيعية أو شبه الطبيعة بأسرع ما يمكن قبل الصيف». وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء البريطاني يشعر بقلق من توقعات حدوث زيادة كبيرة في عدد العاطلين، ولم يكن لدى متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء تعليق على التقرير.

وذكرت مصادر بريطانية أنه من المتوقع أن ينتهز جونسون فرصة إلقاء خطاب رئيس لإعادة إطلاق الأجندة المحلية للمحافظين بشكل فعال بعد أن تحول انتباه الحكومة إلى أزمة «كوفيد-19»، التي انخفضت خلالها شعبية الحزب في استطلاعات الرأي.

وسيترأس جونسون هذا الأسبوع اجتماعاً لمجلس الوزراء البريطاني لاطلاعهم على الخطوات التالية لتخفيف الإغلاق لعدد من القطاعات، والتي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 15 يونيو الجاري. من ناحية أخرى، قالت صحيفة «صنداي تليغراف» إن جونسون يعتزم خلال الأسابيع المقبلة إعلان أن الحكومة ستعجل بتحسين الطرق وبناء 40 مستشفى جديداً كانت قد وعدت بها قبل انتخابات ديسمبر الماضي.

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