مجموعة العشرين تتعهد بـ 21 مليار دولار لمكافحة "كورونا"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تعهدت دول مجموعة العشرين بأكثر من 21 مليار دولار، لمكافحة فيروس كورونا، حسبما ذكر بيان للمجموعة في ساعة مبكرة من صباح السبت.

وقال البيان إن «مجموعة العشرين والدول المدعوة قادت الجهود العالمية لدعم مكافحة جائحة فيروس كورونا، التي نتجت عنها حتى اليوم تعهدات بأكثر من 21 مليار دولار أميركي، لدعم تمويل الصحة العالمية».

وأضاف البيان «سيتم تخصيص هذه المساهمات للأدوات التشخيصية واللقاحات والعلاجات، وأعمال البحث والتطوير»، وفق ما نقلت «رويترز».

وكانت المجموعة قد دعت، في أبريل، كل الدول والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص، للمساعدة في سد فجوة مالية تزيد على ثمانية مليارات دولار لمكافحة جائحة «كوفيد-19».

وتعهدت المملكة العربية السعودية، التي تترأس مجموعة العشرين حالياً بتقديم 500 مليون دولار، لدعم الجهود العالمية لمكافحة الجائحة. وقالت إنها ستخصص 150 مليون دولار لتحالف ابتكارات التأهب الوبائي، و150 مليون دولار للتحالف العالمي للقاحات والتحصين، و200 مليون دولار للمنظمات والبرامج الدولية والإقليمية الصحية المختصة الأخرى.

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