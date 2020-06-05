الأمير تشارلز عن إصابته بـ «كورونا»: تجب إعادة الطبيعة إلى صلب اهتماماتنا

المصدر: لندن ■أ.ف.ب

اعتبر وريث العرش البريطاني، الأمير تشارلز، أنه «محظوظ» لأن إصابته بفيروس كورونا المستجد اقتصرت على بعض الأعراض الطفيفة، في تجربة جعلته أكثر «تصميماً» على العمل من أجل وضع الطبيعة «في صلب كل ما نقوم به».

وقال الأمير، البالغ 71 عاماً، في تصريح عبر الفيديو لقناة «سكاي نيوز» البريطانية: «كنت محظوظاً في حالتي، وخرجت من هذا الوضع بأعراض طفيفة، لكني تعرضت للإصابة وأستطيع فهم ما قاساه الآخرون». وأضاف في المقابلة: «أتعاطف خصوصاً مع أولئك الذين فقدوا أحباء لهم، ولم يتمكنوا من الوقوف إلى جانبهم في هذه المرحلة».

وتابع: «لتفادي حصول ذلك مع أناس أكثر، أنا مصمم حقاً على إيجاد حل»، وأشار إلى أن «الناس بدأوا يدركون ضرورة إعادة الطبيعة إلى صلب كل ما نقوم به، وفي قلب اقتصادنا».

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