البابا فرنسيس: «العنصرية» غير مقبولة

المصدر: الفاتيكان - أ.ف.ب

اعتبر بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، أن أي شكل من أشكال العنصرية «غير مقبول»، وذلك في تعليقه على مقتل جورج فلويد، الأميركي الأسود الذي قضى اختناقاً لدى توقيفه من قبل الشرطة في مينيابوليس، مندداً في الوقت نفسه بأعمال العنف خلال التظاهرات.

وقال البابا: «لا يمكننا أن نقبل ولا أن نغض النظر عن أي شكل من أشكال العنصرية أو الإقصاء، والادعاء بأننا ندافع عن قدسية أي حياة بشرية»، واصفاً العنصرية بـ«الخطيئة»، لكنه أضاف: «في الوقت نفسه علينا الإقرار بأنّ العنف الذي شهدته الليالي الأخيرة هو تدمير ذاتي».

وتابع البابا في رسالة للأميركيين باللغة الإنجليزية: «لا مكسب من العنف، في حين أنّ أشياء كثيرة أخرى تضيع، أتابع بقلق بالغ الاضطرابات الاجتماعية الشديدة التي وقعت ببلدكم في هذه الأيام، إثر الوفاة المأساوية للسيد جورج فلويد، وأصلّي لراحة نفس جورج فلويد ولكل الذين قضوا بسبب خطيئة العنصرية».

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